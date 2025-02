Rifiuti a bordo laguna, alcuni cittadini in campo per pulire

Alcuni orbetellani hanno notato un grosso abbandono di rifiuti sul bordo laguna, fra Orbetello e Neghelli, una problematica segnalata al volontario per la tutela dell’ambiente, Fabio Lubrano. "Questi cittadini e in particolare una giovane coppia di Orbetello non hanno esitato a chiamarmi e a venire con me per la bonifica di tutto il cordolo esterno che costeggia parte del fossone – scrive Fabio Lubrano – nella zona chiamata ’sassi’. I rifiuti non sono i miei, ma la laguna sì". Un lavoro tosto ma che ha dato soddisfazione a Lubrano, sempre attivo in questi interventi anche in altre zone della laguna dove persone veramente poco rispettose dell’ambiente gettano di tutto.

Viene da chiedersi cosa facciano la Regione, che sulla bonifica ha un accordo in corso con il Comune, ma anche le associazioni ambientaliste ( tratti della laguna sono protetti dal trattato internazionale di Ramsar sulle zone umide), così come ospitano un’oasi nazionale di protezione della biodiversita’ per salvaguardare le aree in questione, che progressivamente si stanno deteriorando sotto molti punti di vista. In attesa delle opere di dragaggio del fondale e della raccolta delle alghe. Da riportare ai livelli di acqua di un tempo, il canale sotto il ponte di mezzo sulla diga che consentiva alle correnti il ricambio delle acque fra Ponente e Levante, soprattutto grazie ai venti ed alle altee maree.

Michele Casalini