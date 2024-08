Rifacimento della camera di manovra in via Svizzera

Lavori di acquedotto del Fiora a Grosseto, per il rifacimento camera di manovra in via Svizzera. I lavori di AdF sono in programma martedì dalle 8 alle 17.30 e determineranno la temporanea sospensione dell’erogazione di acqua in via Canada, via Croazia, via Estonia, via Germania, viale Senegal, viale Stati Uniti d’America, via Lettonia, Via Lituania, via Slovenia, via Stato d’Israele, via Repubblica Domenicana, via Repubblica di San Marino. Il flusso idrico tornerà regolare salvo imprevisti alle 17.30 del giorno stesso.