Rievocazione: "A spasso nel Medioevo"

"Prima del mio insediamento in giunta non esisteva la delega alle tradizioni popolari – spiega il vicesindaco Bruno Ceccherini in merito alla seconda e ultima giornata di ‘A spasso nel Medioevo’ di scena oggi nel centro storico – che ho voluto con la ferma determinazione di ricercare le tradizioni ma anche le radici culturali, politiche, storiche della nostra città. E Ceccherini parla in termini entusiastici della rievocazione. "Stiamo assistendo ad un miglioramento, a un passo avanti in termini qualitativi e quantitativi. Infatti i figurati saranno più di 500 nelle varie compagnie con la presenza di due gruppi extra provincia che abbiamo invitato. Tutto questo porterà in città tante persone fra grossetani, turisti e familiari dei figuranti per cui si attende un afflusso di pubblico importante del quale ne beneficeranno le nostre attività commerciali compresi bar e ristoranti"

Secondo il vicesindaco Ceccherini la sfilata storica ha anche una valenza importante per quanto riguarda le tradizioni popolari e culturali locali. "L’evento – dice Ceccherini – rievoca l’assedio del 1328 dell’imperatore Ludovico il Bavaro. È importante che i grossetani e i maremmani conoscano un pezzo della nostra storia molto importante e che ci vide protagonisti in quel preciso periodo storico".

Ma ecco nel dettaglio il programma odierno di "A spasso nel Medioevo. Dalle 16 alle 20 ci sarà un’ambientazione di un villaggio medievale in chiave di attività didattica, militare-cavalleresca al Giardino dell’archeologia con area appositamente realizzata, poi giochi medievali nella vicina piazza San Francesco, banchi didattici in piazza Baccarini e tanta musica e balli medievali nelle vie del centro. Alle 18 ci sarà la partenza del corteo dal Cassero Senese con gruppi di figurati, sbandieratori e tamburini per arrivare in piazza Dante alle 19 e fino alle 20.30 esibizioni dei vari gruppi. Dalle 16 alle 17 invece verranno effettuate visite guidate gratuite nella Grosseto medievale dall’info point di Corso Carducci.

Maria Vittoria Gaviano