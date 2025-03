Riconoscimento di prestigio. Forbes punta sul Frantoio Franci. E’ tra le "100 Eccellenze" d’Italia

Ancora una volta la qualità e la passione per il territorio e per gli ulivi premiano il Frantoio Franci. Infatti l’azienda di Montenero d’Orcia è stata inserita nella classifica delle "100 Eccellenze" di Forbes per il 2025.

La selezione, curata da Forbes, mette in luce le aziende, gli imprenditori e i professionisti che si distinguono per eccellenza, innovazione e visione nel proprio settore. L’inserimento tra le "100 Eccellenze" di Forbes Italia rappresenta un ulteriore traguardo per il Frantoio Franci, confermandone il ruolo di riferimento nel settore dell’olio extra vergine.

"Siamo onorati di essere stati selezionati tra le 100 Eccellenze di Forbes Italia – ha dichiarato Giorgio Franci –. Questo riconoscimento è una testimonianza dell’impegno e della passione che mettiamo ogni giorno nel nostro lavoro, portando avanti una tradizione di famiglia con uno sguardo sempre rivolto all’innovazione".

"Ormai da cinque anni, Forbes ha il piacere di produrre un volume dedicato proprio alle eccellenze italiane – spiega il direttore di Forbes, Alessandro Mauro Rossi –. Anche quest’anno ne abbiamo selezionate 100 pescando da un bacino di migliaia di aziende e prodotti che hanno fatto e stanno facendo grande il nostro Paese".

Forbes 100 Eccellenze è un evento annuale organizzato da Forbes in collaborazione con So Wine So Food, una serata che celebra le 100 eccellenze suddivise nelle categorie Drink, Food, Restaurant, Socialize e Wine. Ogni anno queste aziende vengono premiate con una targa che attesta la loro eccellenza nel panorama italiano.

Fondato dai fratelli Franco e Fernando Franci nel 1958, portato alla ribalta nazionale ed internazionale dal figlio Giorgio, il nome di Frantoio Franci spicca nel panorama olivicolo mondiale per la professionalità impareggiabile, la straordinaria sensibilità nell’assaggio e la cura maniacale per il dettaglio. Un amore viscerale ed imprescindibile lega questa famiglia al territorio di appartenenza, la collina di Montenero d’Orcia. Da qui è iniziata la loro storia di successo e di eccellenza, alla ricerca della qualità senza compromessi, una mission che li ha portati ad esportare i loro extra vergini in tutta Italia ed in altre 45 nazioni.