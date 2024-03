"Ri-Creazione", le buone pratiche

Quattro classi dell’istituto "I.C. Umberto I" hanno aderito al progetto (I, III A e III B, V) hanno aderito al progetto "Ri—Creazione. Da oggetto a rifiuto e ritorno". Più di 60 bambini della scuola primaria di Pitigliano prendono parte ad attività di educazione ambientale promosso da Sei Toscana. I ragazzi seguiranno percorsi educativi utili per approfondire l’argomento dei rifiuti e del ciclo dei materiali, facendosi promotori della diffusione di buone pratiche a casa e a scuola e riducendo l’impatto dei comportamenti quotidiani. Soddisfatta Serena Falsetti, vicesindaco di Pitigliano. "Ambiente ed ecologia sono tematiche sempre più centrali tanto nel dibattito e nelle politiche attuali quanto nella nostra quotidianità — commenta Falsetti — Educare e sensibilizzare i bambini a riguardo, grazie a iniziative come Ri—Creazione di Sei Toscana e Puliamo il mondo di Legambiente, fin dalla scuola elementare significa formare le nuove generazioni di Pitigliano nel segno della sostenibilità. Piantare dei semi che germoglieranno in un futuro di buone pratiche, efficienti e meno inquinantie. Ringrazio – conclude il vicesindaco di Pitigliano – quindi, Sei Toscana, l’I.C. Umberto I e, nello specifico, la dirigente Anna Rosa Conti e tutte le insegnanti che hanno deciso di rinnovare l’adesione al progetto".