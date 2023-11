Rassegna sui presepi. E un contest

Il Natale si avvicina e l’Amministrazione comunale ha incontrato i cittadini per organizzare gli eventi dedicati alle festività. Per il Natale 2023, l’Amministrazione comunale ha pensato ad una rassegna ispirata ad una tradizione secolare: il presepe. "Il presepe – spiega l’assessore alla Cultura, Michele Bianchi – rappresenta da sempre un bene immateriale per un territorio. Nell’ottocentesimo anniversario della nascita del primo presepe vivente al mondo (Greccio 1223) voluto da San Francesco, Scarlino vuole unirsi ai festeggiamenti nazionali e proporre due iniziative che intendono coinvolgere la comunità e il territorio cercando di stimolare un rinnovato spirito di appartenenza". L’idea è quella di organizzare un presepe vivente all’interno del borgo storico con un contest rivolto ai cittadini: il migliore riceverà un premio.