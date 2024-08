Rassegna "Parco Aperto" ad Alberese: "Storie e leggende al faunistico"

"Storie e leggende al faunistico: fiabe italiane". E’ questo il titolo dello spettacolo in programma oggi

nel Parco della Maremma, ad Alberese,

Si tratta di un itinerario-spettacolo firmato AnimaScenica Teatro, un viaggio attraverso la cultura e le tradizioni italiane. Il pomeriggio speciale sarà animato dalla talentuosa Irene Paoletti e da Pablo Torregiani, accompagnati dalla voce e dagli strumenti musicali di Emanuele Bocci.

L’evento si svolgerà lungo l’itinerario faunistico del Parco della Maremma, un luogo magico dove la natura si fonde con l’arte della narrazione. Con l’aiuto di una guida esperta, il pubblico intraprenderà un viaggio musicale che attraverserà storie di mare e di terra, incontrando personaggi affascinanti come principi e contadini, soldati, spose, viandanti, santi, vecchie e bambini. Il ritrovo è alle 17.30 al Centro visite di Alberese. Dopo una breve passeggiata il pubblico giungerà sull’itinerario A6 dove prenderà vita lo spettacolo itinerante.

I biglietti sono disponibili al costo di 15 euro per gli adulti e 10 euro per ragazzi dai 6 ai 14 anni e studenti fino a 25 anni. È previsto uno sconto speciale per le famiglie: se due adulti accompagnano un bambino un adulto entra gratis. Per partecipare è necessaria la prenotazione, che può essere effettuata inviando una email a [email protected]

Gli spettatori saranno allietati da momenti di pura magia narrativa, nella cornice del Parco della Maremma.

Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito del Parco www.parco-maremma.it o contattando il centro visite al numero 0564 393238.