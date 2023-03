‘Rambo’ e il sesso: un docufilm su Sky

Tutti lo chiamano "Rambo". Maurizio Candidi ha 72 anni, abbrozzatura invidiabile e fisico da quarantenne. Sempre ben vestito. Il suo lavoro? Il playboy. Rivendica il fatto di aver scoperto il "Punto G delle donne" e adesso è diventato anche famoso in tutta Italia perchè è protagonista di un docufilm di Sky incentrato sulle avventure. "Il Punto G? E’ vero l’ho scoperto io quando ero giovane. Oltre cinquant’anni fa – inizia Candidi – Ho lavorato nelle discoteche per oltre 30anni. E ho iniziato a frequentare le ragazze". Un’altra delle sue grandi passioni è la caccia: "E’ vero – aggiunge – con il mio cane mi piace stare nella macchia". Tra breve uscirà "The Last Playboy" di Sky. "Sono stato contatto nel 2022 dal regista di Sky - prosegue Rambo – Mi ha chiesto se ero disposto a fare un corto sul sesso. Ho accettato e abbiamo girato tutte le scene a Follonica: è un film dove si parla della mia vita, delle mie abitudini, di quello che faccio quotidianamente. Diciamo che si racconta l’uomo più del playboy". Poi chiude: "Chi sono? Un uomo normale, che si allena, che passeggia in spiaggia. Non sono religioso e mi sarebbe piaciuto fare l’archeologo. E prima di andare a dormire prego sempre".