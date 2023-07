Raid contro le auto Follonica, ora è psicosi Vetri spaccati a San Luigi

Non c’è pace per le auto parcheggiate a Follonica: dopo i raid dei giorni scorsi nelle aree del centro, questa volta la brutta sorpresa è arrivata per coloro che avevano parcheggiato nel quartiere San Luigi. Le auto, dopo che vetri e lunotti erano stati rotti, sono state anche saccheggiate ma la refurtiva come sempre è stata misera. A sparire poche monetine che erano rimaste negli abitacoli, nei cassettini e negli scomparti. Via Monviso è stata una delle strade più colpite: almeno dieci le auto rotte e saccheggiate. Una si è salvata, perché il proprietario aveva deciso di lasciarla aperta.

"Hanno cercato ovunque – si legge sui social tra alcuni commenti indignati –. Hanno tirato fuori tutto quello che c’era dentro i cassetti e scomparti vari ma almeno non hanno fatto danni importanti". I carabinieri stanno indagando ma è complicato anche perché nella zona non esiste videosorveglianza. Anche la Polizia municipale sta cercando di capire soprattutto il perchè di tanto accanimento sulle auto in sosta.

Intanto la polemica politica si accende. E non poteva essere altrimenti. "Il corpo di Polizia municipale è da anni ridotto all’osso e molte telecamere di sorveglianza non funzionano". Lo dicono i consiglieri Daniele Pizzichi e Charlie Lynn che "stizzicano" l’Amministrazione comunale su questo fenomeno che sta diventando davvero fastidioso non solo per i turisti ma anche per i residenti.

"Non c’è stata la funzione di deterrenza auspicata dal sindaco Andrea Benini e dalla giunta. Inoltre in molte zone della città le telecamere non funzionano – aggiungono Lynn e Baietti –. Facciamo, tra le altre, anche riferimento alle telecamere installate nella pineta di ponente che nel tempo è diventata anche luogo di spaccio di droghe e soprattutto di degrado totale. Inoltre, proprio in quella zona, soltanto pochi giorni fa, si è consumato l’ennesimo raid che ha visto decine di auto vandalizzate.

Resta difficile, pertanto, pensare che siano correttamente collegate alle centrali delle forze dell’ordine pertanto è ridicolo sentire il sindaco parlare delle nuove telecamere quando l’Amministrazione comunale non effettua le corrette e dovute manutenzioni di quelle esistenti. A questo punto – chiudono – chiediamo al sindaco di fare un approfondimento sulla situazione e riferisca in Consiglio".