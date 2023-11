Due ragazzini di 12 anni scappano da scuola: uno è disperso

Grosseto, 20 novembre 2023 – Allarme a Magliano per un ragazzino di 12 anni scomparso. In base alle prime informazioni, il bambino e un altro coetaneo che risiedono in una comunità per minori, sono scappati dopo essere stati accompagnati a scuola. La fuga sarebbe avvenuta intorno all’ora di ricreazione.

La scuola ha denunciato la scomparsa e subito la prefettura si è mossa per azionare il piano d’emergenza: uno dei due ragazzini è stato ritrovato dalla polizia mentre l’altro è ancora disperso. In corso le ricerche.