"Radiologia al Sant’Andrea. Manca un’organizzazione"

"Ancora non sappiamo come sarà organizzata la Radiologia del Sant’Andrea, in termini di personale medico o di organizzazione". Così interviene Paolo Mazzocco (nella foto), che aveva annunciato l’addio al Tavolo della Salute. "Non è possibile che ad oggi non si sia provveduto ad una pianificazione organizzativa della Radiologia che è il cuore di un ospedale – aggiunge – Senza una radiologia ben strutturata un ospedale non può operare in sicurezza a meno che non lo si depotenzi sia in termini di tipologie di ricoveri che di pronto soccorso. L’ area chirurgica, così come l’area medica, per le loro molteplici attività che svolgono egregiamente hanno assolutamente bisogno di una radiologia efficiente. così il pronto soccorso". Mazzocco chiede alla neo direttrice Sanitaria, Assunta De Luca, di "venire a Massa Marittima per incontrare gli operatori sanitari e per fare chiarezza sul futuro assetto dell’ospedale". Mazzocco conclude il suo intervento auspicando la presenza degli amministratori locali: "Spero che per una volta siano presenti tutti i sindaci delle Colline Metallifere perchè il S.Andrea è una risorsa indispensabile per tutto il territorio, purtroppo negli anni abbiamo assistito ad una assenza ed un silenzio continuo degli amministratori, un vuoto politico che ha pesato e pesa nelle sorti del nostro ospedale, nostro nel senso delle Colline metallifere".