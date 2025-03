Raccolta fondi per la famiglia di Aurora Bellini

GROSSETO

"Insieme a tutti gli amici di Aurora Bellini (foto), la 19enne che si è spenta sul traghetto tra Salerno e Palermo, ho pensato di aiutare e sostenere la sua famiglia nei costi elevati che hanno dovuto affrontare oltre all’immenso dolore per la perdita della loro bambina". La raccolta fondi avviata su GoFundMe da India Rea Damato, la migliore amica di Aurora – colei che al funerale della studentessa morta sul traghetto che da Napoli avrebbe dovuto portarla a Palermo, nei luoghi della legalità ha letto una lettera struggente alla sua amica che non c’è più - servirà ad aiutare la famiglia con le spese funerarie, comprensive di quelle per il trasporto della salma a Grosseto.

L’iniziativa ha ricevuto decine di donazioni in un solo giorno. Si può raggiungere al link https://www.gofundme.com/f/raccolta-fondi-per-la-famiglia-della-piccola-aurora-bellini. Un modo per aiutare i genitori straziati da un dolore troppo grande da raccontare, ma anche per tenersi ’ in contatto’ con Aurora. La sua morte, su cui c’è un’inchiesta aperta dalla procura di Torre Annunziata, ha scosso non solo i suoi amici, i compagni di classe, i professori e tutto l’istituto, ma la Maremma tutta. A lei, infine, sarà intitolato il murale dell’istituto Manetti-Porciatti, che lei stessa aveva contribuito a disegnare. Una decisione che è stata comunicata mercoledì dallo stesso dirigente della scuola.