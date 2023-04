Raccolta fondi dei tre candidati per la campagna elettorale

Raccolte fondi per i candidati per sostenere i costi della campagna elettorale. Pubblicità, convegni, stampe di programmi e cartelloni: per ogni lista la campagna in vista delle urne del 14 e 15 maggio ha un prezzo, anche se tutti e tre gli esponenti puntano sulla ristrettezza e sul ridurre lo sperpero di denaro. "Auspichiamo in un aiuto concreto da parte di chi vuole sostenerci – sottolinea Arturo Cerulli –. Abbiamo aperto un conto corrente per sostenere la nostra campagna elettorale: chi volesse contribuire può farlo in completa trasparenza. Ogni contributo, anche minimo, aggiunge energia vitale al nostro impegno e al raggiungimento degli obiettivi che insieme abbiamo prefissato. Prossimamente divulgheremo anche il nostro programma, un testo non certo di fantasia o utopie irrealizzabili, ma costituito dalla solida e concreta unione di intent. L’Iban: IT43H0103072302000001310280". Anche Roberto Cerulli, che ha aperto il proprio canale Facebook con il logo, ha reso noti i dati della raccolta fondi. "Ogni campagna elettorale ha un costo – sottolinea – basti solo pensare alla stampa del materiale o all’organizzazione di eventiper capire che c’è bisogno di aiuto. La nostra campagna elettorale è sostenuta da quanti credono e sostengono questo nostro progetto, dandoci una mano con un piccolo importo, ma fondamentale. Noi cercheremo di ridurre al minimo le spese. Iban: IT03R0103072302000001313078, intestato a: Comitato elettorale Per l’Argentario". Anche Priscilla Schiano ha inaugurato la propria pagina Fb della lista civica "Argentario nel Cuore" e aprirà un conto corrente, che renderà noto nei prossimi giorni, con i dati per sostenere la sua campagna. "In un’ottica di campagna elettorale estremamente sobria ed essenziale – dichiara – indicheremo anche noi un Iban per chi ci vorrà sostenere. Metteremo un limite di spesa, tracciando il tutto. Nella pagina Fb è indicato anche il nostro simbolo".