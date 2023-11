Raccolta differenziata: "Grande risultato"

Arriva dal Coordinamento della lista "Progressisti Uniti per Gavorrano", gruppo che appoggia la sindaca Stefania Ulivieri, la conferma che, la raccolta differenziata a Gavorrano sta andando bene. Lo dice, dal coordinamento, Mirko Mori.

"Sono ufficiali – dice Mori – i dati di Sei Toscana 2022 per quanto riguarda la percentuale di raccolta differenziata in provincia e il Comune di Gavorrano ha raggiunto quasi la quota del 70%, registrando quindi un’importante crescita della differenziata di oltre 7 punti percentuali ripsetto all’anno precedente. Questo è il miglior risultato ottenuto fra i Comuni delle Colline metallifere ed il secondo nell’intera provincia. Esprimiamo quindi ampia soddisfazione per il traguardo raggiunto, frutto di un grande lavoro delle ultime amministrazioni, e dell’attenzione di tutti i cittadini. Il buon risultato ci impegna a chiedere sempre di più il miglioramento del servizio, in modo da risolvere quelle criticità che ancora permangono nel nostro territorio".

Roberto Pieralli