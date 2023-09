Raccolta delle olive a Massa Marittima: domande in Comune

Il Comune di Massa Marittima tramite avviso pubblico raccoglie le manifestazioni di interesse per la raccolta delle olive sui terreni di proprietà comunale in in via della Repubblica e lungo la cinta muraria. Possono presentare domanda tutti i cittadini, le imprese o le associazioni del territorio comunale. Requisito necessario e sufficiente per accedere alla concessione è la residenza nel comune. Ad ogni domanda corrisponderà l’assegnazione di un massimo di 25 piante di olivo. Nel caso in cui le domande siano inferiori a 5, le piante saranno distribuite in numero eguale tra i richiedenti. Il frutto della raccolta dovrà essere destinato esclusivamente al consumo personale. Il concessionario si impegna a raccogliere le olive personalmente e con mezzi propri senza arrecare danni alle piante. La domanda, compilata sull’apposito modulo, deve essere presentata al Comune di Massa Marittima entro e non oltre le ore 12 del 4 ottobre 2023. Info 0566 906272.