Raccolta degli ingombranti. Terminate le operazioni

Sono terminate le operazioni di raccolta straordinaria dei materiali alluvionati da parte di Sei Toscana. Il servizio, richiesto dall’Amministrazione, si è concentrato, in particolare, a Pratoranieri, Corti Nuove e San Luigi, le zone maggiormente colpite dall’alluvione. Rientrata l’emergenza, i cittadini dovranno seguire le procedure standard per il conferimento dei propri rifiuti ingombranti in via Amendola, aperto tutti i giorni, dal lunedì al sabato, dalle 7.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.30. Per la prenotazione è possibile chiamare il numero verde di Sei Toscana – 800127484 – attivo dal lunedì al giovedì, dalle 9 alle 13 e dalle 13:30 alle 17, il venerdì dalle 9 alle 13 (gratuito sia da rete fissa che mobile). Oppure procedere alla prenotazione del ritiro direttamente online all’indirizzo www.seitoscana.it ritiro-ingombranti. "Ringraziamo Sei Toscana per esserci stata a fianco in questi giorni difficili – dicono il sindaco Benini e l’assessore Giorgieri – Grazie anche ai nostri concittadini".