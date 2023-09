Quindici borse di studio a Grosseto per i più meritevoli

Il Comune di Grosseto, in collaborazione con il Polo Universitario Grossetano e l’Università di Siena, mette a disposizione 15 borse di studio, del valore di mille euro l’una, per gli studenti grossetani più meritevoli dello scorso anno scolastico. A beneficiare del contributo potranno essere i giovani residenti nel Comune di Grosseto che si immatricoleranno nell’anno accademico 20232024 a un corso di laurea del Polo Universitario Grossetano, a patto che siano in regola con il pagamento della prima rata delle tasse universitarie. Le borse di studio sono distribuite nel seguente modo: 3 per Economia e commercio e Scienze economiche e bancarie, tre per Infermieristica, tre per Scienza dell’educazione e della formazione, 3 per giurisprudenza, servizi giuridici e scienze politiche, 3 per scienze storiche e del patrimonio culturale. La domanda per il riconoscimento della borsa di studio dovrà essere presentata su apposito modulo predisposto dall’ente e dovrà pervenire alla segreteria della Fondazione Polo Universitario Grossetano in via Ginori 43 entro il prossimo 2 novembre. È possibile trasmettere la domanda tramite posta certificata all’indirizzo [email protected].