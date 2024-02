Questionario sulle mafie: "Importante capire"

L’assessore Massimo Borghi mette a disposizione un link per il questionario sulla legalità. Tutto in vista di un importante appuntamento in vista ed in preparazione del convegno in programma il prossimo 2 marzo, negli ex Bagnetti. Durante questa giornata sarà presentato il progetto del Comune sulla costituzione di un Laboratorio-Osservatorio sulla grande criminalità organizzata.

E’ stato elaborato un questionario che aiuti a capire il livello di percezione che i cittadini del territorio hanno delle mafie. Il questionario, naturalmente anonimo, sarà diffuso on-line sul sito e sui canali social del Comune. "Nell’invitare i cittadini a compilare il questionario – dice Borghi – vogliamo ribadire quanto sia molto utile capire il livello di percezione delle mafie e, più in generale, della criminalità organizzata che hanno donne ed uomini del nostro territorio. Rappresenta infatti il primo momento di antimafia sociale".

Roberto Pieralli