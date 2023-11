Quattro posti in un hotel per la prossima stagione

Ristorante a Castiglione della Pescaia ricerca da aprile a ottobre 2024 un cuoco, esperto in cucina di pesce e nel cucinare verdure in stile fast food, esperienza nel settore e veloce nella manipolazione del pesce. Prevista la possibilità di alloggio ,orario full time in turno spezzato. Possibilità di fare un colloquio, la persona in questione deve avere anche la patente di guida b ed essere automunito.

Un albergo, sempre a Castiglione della Pescaia, ricerca per la stagione 2024: addetta colazioni per 4-5 ore la mattina per 6-7 mesi di lavoro. Non previsto alloggio personale, preferibilmente residente a Castiglione o limitrofe, 2 camerieri per 6 mesi di lavoro almeno minima esperienza con vitto e alloggio, un lavapiatti 6-7 mesi di lavoro anche poca esperienza con alloggio. I colloqui sono già iniziati.

Il curriculum deve essere inviato all’indirizzo [email protected] oppure contattare il centro servizio di Grosseto (0564416375) indicando l’offerta e la mansione.