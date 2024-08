Quattro giorni di sfide e tradizione. A Manciano c’è il Palio delle Botti

Torna il Palio delle botti. Da oggi a domenica va in scena la 13esima edizione della manifestazione, che vede sei i rioni in gara (Borgo, Cassero, Fonti, Imposto, Monumento e Mulinello). Due le sfide principali la prima, quella femminile in programma venerdì, e quella maschile di scena il sabato. La sfida è una corsa in cui viene rivista in chiave agonistica l’antica abilità dei cantinieri di trasportare le cosiddette "bonse", facendole rotolare. Le squadre sono composte da 8 corridori più due riserve, le coppie si danno poi il cambio nei punti prestabiliti. Il circuito è nel centro storico, intorno a piazza Garibaldi: il palio, ad oggi in mano al Rione Cassero per il maschile e al Rione Monumento per il femminile, sarà conteso tra i sei gruppi. E come gli anni passati sarà presente anche la delegazione del Palio di Gioia del Colle, gemellato con quello mancianese oramai da tempo.

Oltre alle gare, ci sarà il concorso "Gemma Detti" dedicato alle botti dipinte: il tema di quest’anno è l’estate.

"Anche quest’anno si celebra il nostro Palio – dicono dalla giunta mancianese – ringraziamo gli organizzatori perché questo evento non solo caratterizza il territorio, celebrando le nostre tradizioni, ma ha anche una valenza promozionale molto importante". Una celebrazione che richiama anche tanti turisti appunto.

"È un evento che vede i sei rioni sfidarsi in maniera agonistica, seppur rimanendo in ambito di una sana competizione, creando quella perfetta sinergia tra sport e cultura in questa disciplina dello spingere la botte – spiega l’assessore al Turismo, Andrea Caccialupi –. Il tutto ambientato nel cuore del centro storico di Manciano dove sarà possibile degustare piatti tipici locali". Il programma: oggi alle 19, 30 tradizionale sfilata dei rioni da piazza della Pace a piazza Garibaldi e alle 21.30 spettacolo di presentazione. Domani alle 21 andrà in scena il settimo Palio femminile. Sabato alle 21 sarà la volta del 13° Palio delle Botti, con le sfide al maschile. Domenica alle 17.30 il mini Palio per i bambini e alle 21, in piazza Garibaldi, le premiazioni finali del concorso "Gemma Detti", la consegna del premio fairplay "Piero Rossi" per il rione più virtuoso e l’estrazione dei premi "La Botte della fortuna". Le gare di venerdì e sabato sera saranno presentate da Paolo Mastracca. Nei giorni del Palio, alle "Stanze" in via Cavour, sarà aperta una mostra fotografica sul Palio.