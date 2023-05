Quattro Forti pronti alla sfida Regata Remiera, gli equipaggi E lo Stella riparte dalla Coppa

Porto Ercole si prepara a vivere la 44° Regata Remiera dei Quattro Forti, in occasione delle feste di Sant’Erasmo che si terranno nei primi tre giorni di giugno.

L’equipaggio da battere sarà lo Stella, che lo scorso anno ha vinto la Coppa d’Oro insieme alle ultime tre edizioni. Il record di vittorie appartiene invece alla Rocca con 16 affermazioni.

Il Palio si correrà quest’anno in 10 vasche, due in meno rispetto alle altre edizioni, con la lunghezza complessiva di 2720 metri. Ecco gli equipaggi.

Stella, Palio: Giorgio Stronchi, Umberto Fusini, Manuel Scotto, Matteo Astore, Gianluca Santi. Riserva: Alessandro Massa. Paliotto: Mirko Sabatini, Niccolò Fiorentini, Tommaso Pacchiarotti, Riccardo Lioi, Tommaso Trillocco. Riserva: Sebastiano Sabatini. Rocca, Palio: Matteo Bagnoli, Simone Costagliola, Fabrizio De Dominicis, Andrea Sabatini, Alfredo Scotto. Riserve: Roberto Coli e Francesco Ventura. Paliotto: Leonardo Fusini, Samuel Albania, Giacomo Bagnoli, Tommaso Stronchi, Devinda Santhos Lakshman. Santa Caterina, Palio: Marco Fiorentini, Andrea Santi, Marco Mungiano, Marco Casetta, Tommaso Antongini. Riserve: Domenico Sabatini e Andrea Mazzella. Paliotto: Giacomo Moretti, Costin Lichi Neagu, Gabriel Berti, Cristian Coli, Francesco Coli. Riserva: Angelica De Angelis. Forte Filippo, Palio: Miraldo Sabatini, Alvaro Chiodo, Thomas Chiodo, Davide Banti, Valerio Capitani. Paliotto: Alessio Carotti, Davide Menchetti, Niccolò Chiodo, Filippo Della Monaca, Michele De Angelis.

Le feste di Sant’Erasmo vedranno quindi giovedì 1 giugno alle 21 in piazza Roma la sedicesima edizione di un Girotondo di Canzoni, mentre venerdì 2 alle 11 ci sarà la messa celebrata dal vescovo Giovanni Roncari nella chiesa di San Paolo. Alle 20.30 partirà la processione a mare con la reliquia del patrono, con la presenza della banda "Ivo Baffigi", mentre alle 23,30 ci sarà lo spettacolo pirotecnico della ditta Mazzone di Orbetello. Sabato 3 giugno alle 17 partirà il corteo della Regata Remiera dei Quattro Forti, mentre alle 18.15 sarà il turno del Paliotto dei più giovani. A seguire, alle 19.15, partirà invece il Palio, mentre alle 20 ci sarà una tombola in piazza Roma. Alle 20.30 premiazioni delle regate e, dalle 21.45 in piazza Roma, la serata spettacolo con Iva Zanicchi.

Andrea Capitani