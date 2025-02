"Quattro carabinieri in più a lavoro in città"

FOLLONICAQuattro nuovi carabinieri in servizio alla caserma di Follonica. "Do il benvenuto agli undici nuovi carabinieri che sono stati assegnati alla nostra Compagnia, nello specifico quattro a Follonica, due donne e due uomini – ha detto l’assessore alla sicurezza Giorgio Poggetti – Siamo certi che, insieme alle altre Forze dell’ordine sarà possibile garantire una presenza importante sul territorio, in un’ottica di grande collaborazione e in vista dell’avvicinarsi della Pasqua e dell’estate, periodi su cui l’amministrazione comunale sta lavorando tanto". Presto inoltre verrà anche emanato "un regolamento di polizia urbana finalizzato a contrastare le male e consolidate abitudini - chiude Poggetti – che nuociono al decoro e alla vivibilità della città e all’imminente avviso per l’assunzione di un significativo numero di agenti di polizia municipale a tempo determinato". In totale in Maremma sono entrati in servizio quarantotto militari che hanno concluso il loro percorso di formazione, a tutti auguro buon lavoro.