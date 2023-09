Quando il gusto si sposa con l’arte. Via alla manifestazione nel borgo

Arte&Vino a Capalbio, al via la decima edizione di arte contemporanea con le prime installazioni alla Tenuta Monteti e a La vigna sul mare. Sarà un weekend ricco di appuntamenti quello che andrà in scena nella Piccola Atene. Oggi sarà inaugurata la decima edizione di Arte&Vino, la manifestazione promossa dall’associazione Il Frantoio per portare l’arte contemporanea nelle aziende vinicole del territorio. "È stato disegnato – commenta Maria Concetta Monaci, presidente di Fondazione Capalbio – un itinerario eno-artistico alla scoperta dei profumi, dei colori e delle sorprendenti bellezze paesaggistiche veicolati dai sapori dei vini e dalle forme inedite dell’arte". Tra le prime aziende ad ospitare le opere di questa nuova edizione ci sarà Tenuta Monteti e La vigna sul mare. La prima presenterà gli interventi site-specific dello scultore empolese Amedeo Desideri che, intervenendo su elementi simbolici già presenti nell’area della tenuta, come i sassi monumentali, rifletterà sul concetto di esplosioneframmentazione della forma. La vigna sul mare accoglierà invece l’installazione di Angelo Marotta dove una piccola imbarcazione da pesca, ridotta in brandelli, diventerà la metafora più autentica di un viaggio esistenziale nel mare della vita. Tra il continuo inabissarsi e il leggero riaffiorare sul pelo dell’acqua, con la consapevolezza che ad ogni tempesta seguirà la quiete, nell’incessante naufragare, ogni essere umano potrà trovare la sua ancora di salvezza. "Sarà un fine settimana – dichiara Patrizia Puccini, assessore con delega alla Cultura del Comune di Capalbio - ricco di eventi. Oltre alla decima edizione di Arte&Vino, proseguiranno le mostre delle locandine cinematografiche a Palazzo Collacchioni e ‘Landscape experience’ con Barbieri, Marsiglia e Sanna alla Galleria Il Frantoio e i vari appuntamenti del Capalbio film festival. Siamo convinti che la partecipazione dei residenti e dei visitatori non si farà attendere, vivendo così a pieno le tantissime offerte culturali sparse lungo il territorio capalbiese". All’edizione 2023 di Arte&Vino parteciperanno, infine, anche le cantine di Monteverro, Tenuta Montauto, Il ponte e Il cerchio con la presentazione di nuove opere nei prossimi giorni. Per maggiori informazioni è possibile scrivere all’indirizzo [email protected].