Qualita del mare. Sei punti critici in Maremma

Il mare pulito e incontaminato nelle coste maremmane? Non del tutto. I dati raccolti nel monitoraggio estivo da "Goletta Verde" non sono infatti del tutto rassicuranti: sono sei punti in provincia di Grosseto che hanno delle ombre, due di questi sono addirittura risultati fortemente inquinati. Si tratta della foce del Gora a Follonica e la foce del fosso Tagliata Etrusca, ad Ansedonia. La foce del fiume Osa a Fonteblanda, nel comune di Orbetello, ha ricevuto il giudizio di "inquinato", mentre sono risultati entro i limiti i punti alla foce del Bruna a Castiglione della Pescaia, la foce del fiume Albegna alle Bocche di Albegna, nel comune di Orbetello, il campione prelevato in spiaggia, di fronte al canale, tra le località Poggio Pertuso e Cala Galera nel comune di Monte Argentario. La Maremma (come del resto la Toscana) in fatto di qualità delle acque non viene promossa a pieni voti. Il 65% dei campioni raccolti lungo le coste è risultato fuori dai limiti di legge. In particolare, dei 20 campioni esaminati - di questi 15 sono stati prelevati in foce di fiumi o canali e 5 a mare – ben 13 sono risultati fuori dai limiti di legge alle analisi microbiologiche effettuate da laboratori specializzati sul territorio. 10 punti sono stati giudicati fortemente inquinati, in quanto i campioni superano di più del doppio i limiti normativi considerati, 3 invece hanno avuto il giudizio di inquinato.