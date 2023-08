Pulizia straordinaria a Follonica: Comune e Sei Toscana al lavoro

Continua la pulizia straordinaria delle strade a Follonica nel clou dell’estate anche per l’aumento di turisti: nei giorni scorsi in Piazza a Mare è stato fatto un intervento con una macchina igienizzante a vapore a 140 gradi, mentre le vie centrali vengono sistemate tutte le mattine dagli operatori e dalle operatrici di Sei Toscana. Si tratta di un servizio organizzato dall’Amministrazione Comunale insieme al gestore per aiutare a mantenere la città più pulita: gli operatori ecologici, oltre ai servizi consueti e alle pulizie che svolgono quotidianamente, percorrono le vie principali del centro per garantire che i cestini portarifiuti siano svuotati con regolarità e che non si accumulino rifiuti nelle immediate vicinanze soprattutto nel fine settimana. Le vie interessate dal servizio sono via Roma e limitrofe, Amorotti, Parri, Norma Pratelli, Martiri della Niccioleta, Bertani, Giacomelli, Zara, via Carducci, piazza Guerrazzi, piazza Ettore Socci, via Italia fino a incrocio via Matteotti.