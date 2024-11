“Puliamo il mondo”. Studenti sulla spiaggia danno lezione di civiltà

Castiglione della Pescaia (Grosseto), 13 novembre 2024 – “Puliamo il mondo”, la storica campagna di Legambiente, passa anche a Castiglione dove ieri studentesse e studenti della scuola media “Orsini” hanno rimosso i rifiuti abbandonati in spiaggia.

“La campagna Puliamo il mondo è molto più che un semplice atto di pulizia – ha affermato Angelo Gentili della segreteria nazionale di Legambiente –, è un gesto concreto di impegno civico che coinvolge scuole, cittadini e amministrazioni locali. Ogni azione conta e contribuisce a costruire quel ‘clima di pace’ che tanto auspichiamo, attraverso la tutela dell’ambiente e delle comunità”.

Gentili ha poi evidenziato come Castiglione della Pescaia rappresenti un esempio virtuoso di come il turismo possa essere coniugato con la sostenibilità ambientale: “È fondamentale che località come questa, che accolgono ogni anno migliaia di visitatori, investano in azioni che mirano a ridurre l’inquinamento, promuovere la raccolta differenziata e informare turisti e residenti sull’importanza di rispettare il territorio. Solo così potremo costruire un futuro più verde e giusto”.

“Partecipare a questa iniziativa – ha detto la sindaca Elena Nappi – è per Castiglione della Pescaia e per tutti i suoi ragazzi un momento atteso quanto fondamentale per lo sviluppo e la crescita di quella cultura ambientale di cui abbiamo assolutamente bisogno per vivere in un mondo migliore. Ormai da oltre 25 anni siamo legati a questa campagna ambientale che con la sua forza dirompente ha conquistato migliaia di persone di tutte le età e che ogni anno porta con sé un messaggio importante non solo dal punto di vista della sostenibilità ma anche altri valori fondamentali nella nostra esistenza, come l’edizione 2024 che è dedicata alla pace”.

L’iniziativa ha rappresentato un momento di riflessione e partecipazione collettiva, evidenziando come la salvaguardia dell’ambiente non sia solo una questione di pulizia degli spazi, ma anche un modo per educare le giovani generazioni a diventare cittadine e cittadini consapevoli, capaci di fare la differenza per un mondo più sostenibile.