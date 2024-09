Pulizia dell’Accesa. Cinquanta volontari al lago

Anche quest’anno, purtroppo, hanno trovato di tutto. Anche un barbecue. Accanto anche un cartello turistico con tutte le indicazioni e le informazioni sulla fauna del luogo. E poi tanta plastica, vetro, remo, pentole per fare la pasta. E’ stato ancora una volta un successo la pulizia del Lago dell’Accesa, organizzata come ogni anno da Tartasub, in collaborazione con la Uisp, Sei Toscana, Consorzio di Bonifica e Comune di Massa. Anche quest’anno il "bottino" che i sub hanno portato in superficie è stato soddisfacente. "Purtroppo la situazione rimane la stessa anno dopo anno – ha detto Stefano Rosica, vicepresidente di Tartasub – Dalla prossima edizione porteremo l’attrezzatura idonea anche per portare in superficie gli oggetti più ingombranti. Dobbiamo comunque mantenere alta l’attenzione ogni giorno dell’anno per non far precipitare la situazione". Sono state comunque 55 le persone che hanno voluto partecipare anche alla pulizia delle sponde. Presenti anche famiglie intere che hanno effettuato "passeggiate" ecologiche, promosse dall’associazione Cometa Ambiente. "L’attività di pulizia del fondale del lago – ricorda Irene Marconi, sindaco di Massa Marittima – è un evento consolidato che si ripete ogni anno grazie alla disponibilità degli enti e delle associazioni. Ringrazio fin da ora tutti i volontari e il consorzio di bonifica che ci ha dato come sempre il supporto logistico per la rimozione dei rifiuti". "Ricordo – aggiunge il sindaco – che il lago è un’area da proteggere e tutelare e che il comportamento di ciascuno di noi può fare la differenza. Invito dunque gli utenti ad una frequentazione più consapevole". "Anche quest’anno, così come fatto nelle scorse edizioni, abbiamo dato la nostra disponibilità per supportare l’organizzazione nella rimozione dei rifiuti raccolti – ha ricordato Alessandro Fabbrini, presidente di Sei Toscana –. Da sempre Sei Toscana è impegnata in diverse attività di tutela dell’ambiente promosse da associazioni e realtà del territorio e che, per noi, rappresentano una priorità assoluta Apprezziamo quindi le finalità di questa lodevole iniziativa e siamo felici di essere al fianco di Uisp e Tartasub".