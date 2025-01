Pulizia al Forte di Pozzarello: "Ci sarà un momento di preghiera"

MONTE ARGENTARIODomani si celebra il Giorno della Memoria, ricorrenza internazionale, per commemorare le vittime dell’Olocausto. Era infatti il 27 gennaio del 1945 quando i cancelli di Auschwitz furono abbattuti dalla 60esima armata dell’esercito sovietico. Per ricordare l’evento, un gruppo di volontari della Confraternita di Misericordia di Porto Santo Stefano, insieme a quelli della Racchetta, si recheranno oggi al Forte Pozzarello, per una giornata di sistemazione e pulizia del Forte, recentemente affidato in concessione dal Demanio dello Stato alla Confraternita di Misericordia. Nel pomeriggio, intorno alle 15, si fermeranno per un momento di ricordo e di preghiera. "Riteniamo importante ricordare avvenimenti come questi in memoria di tutte le vittime di tutte le guerre, passate e presenti, perché orrori causati dalla cattiveria dell’uomo non si ripetano più, anche se oggi ci sono decine di guerre per il mondo e abbiamo un estremo bisogno di pace – commenta il governatore della Misericordia Roberto Cerulli, assieme al presidente della sezione di Monte Argentario della Racchetta Fabrizio Lubrano –. Anche noi vogliamo dare un segnale di pace e di vicinanza a tutte le vittime di tutti i conflitti, proprio dal Forte che rappresenta in qualche modo un luogo di guerra e che stiamo trasformando in luogo di pace. Se qualcuno vuol farsi una passeggiata ci troverà lì e potremo condividere questo momento di ricordo".

a.c.