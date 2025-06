Puliamo le nostre spiagge. Esercito di bimbi al lavoro

FOLLONICAOltre duecento bambini delle scuole di Follonica e territori limitrofi hanno dato il loro contribuito alla pulizia del litorale follonichese, dove non solo hanno raccolto rifiuti che deturpavano la spiaggia dove trascorreranno le prossime vacanze estive, ma hanno anche appreso nozioni fondamentali riguardo il rispetto dell’ambiente in cui vivono. Quest’ultimo era uno degli obbiettivi principali dell’edizione 2025 dell’iniziativa "Pulispiaggia e Pulifondali" che è una giornata completamente dedicare alla salvaguardia del litorale e dei fondali marini e alla sensibilizzazione rispetto a questi temi.

La giornata si è svolta lo scorso giovedì 5 giugno (in corrispondenza della giornata mondiale dell’ambiente) ed è stata organizzata dalla Lega Navale Italiana – Sezione di Follonica, con il patrocino del Comune di Follonica che era rappresentato per l’occasione dal Presidente del Consiglio Comunale Alberto Aloisi che ha la delega ai rapporti istituzionali con il mondo balneare. In contemporanea alla raccolta dei rifiuti della spiaggia compiuta dai bambini, c’è stata anche la pulizia dei fondali del golfo compiuta dai subacquei del gruppo Sub della LNI che, alla fine della giornata, hanno recuperato nasse e reti abbandonate che sono una testimonianza concreta dell’impatto umano sull’ambiente marino e dell’importanza di questi accurati interventi.

Gli organizzatori sono rimasti soddisfatti dalla numerosa partecipazione dei cittadini che si sono offerti come volontari durante la giornata: "La giornata di oggi è la conferma che il lavoro di squadra, tra scuole, famiglie, volontari, istituzioni e forze dell’ordine, può davvero fare la differenza. La Lega Navale da anni promuove comportamenti sostenibili e continuerà a farlo con impegno" afferma Fausto Meciani, presidente della sezione follonichese LNI.

Durante la giornata, c’è stato anche una lezione rivolta ai giovani partecipanti della pulizia del litorale, dedicata all’inquinamento dei fondali e all’importanza della consapevolezza ambientale. La lezione è stata condotta da Antonino Vella, referente per l’ambiente del LNI.