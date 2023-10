Puliamo il mondo. Scope e sacchetti a "Ponte alle Catene"

Oggi alle 10, Legambiente e il Comune di Scarlino danno appuntamento alle cittadine e ai cittadini nei pressi della fattoria "Ponte alle catene" per la terza tappa maremmana dello spin-off di "Puliamo il mondo", la più grande campagna di volontariato ambientale organizzata in Italia dall’associazione del cigno verde, che ogni anno vede impegnate e impegnati lungo tutto lo stivale cittadine e cittadini accomunati dalla ferma volontà di fare la propria parte per la tutela dell’ambiente, degli spazi urbani e delle aree verdi, ma anche per quella delle persone, senza alcun distinguo di razza, religione o cultura. Ad essere liberata dai rifiuti sarà la pista ciclabile in via delle Collacchie. Ancora una volta, al centro dell’azione ci saranno i valori dell’accoglienza, della solidarietà e della lotta alle disuguaglianze per costruire un "Clima di pace" e una transizione ecologica giusta e veloce.

"Puliamo il Mondo – spiegano la sindaca di Scarlino, Francesca Travison e l’assessore alla pubblica istruzione, Michele Bianchi – è una delle tante iniziative a cui il nostro Comune aderisce in virtù della tutela ambientale. I primi a dover dare l’esempio siamo noi amministratori ed è per questo che ogni volta siamo in prima fila in occasioni come questa. Prendersi cura del proprio territorio, rispettarlo, avere a cuore il suo futuro sono messaggi importantissimi da trasferire alle nostre comunità e soprattutto alle nuove generazioni. Il Comune di Scarlino è presente, come sempre, e lo sarà anche in futuro". "La nostra campagna per liberare dai rifiuti aree urbane, aree verdi, spiagge e siti di interesse - ha dichiarato Angelo Gentili, presidente di Legambiente Festambiente Aps - continua il suo tour maremmano e si conferma appuntamento immancabile per un territorio che ha fatto della promozione di politiche ambientali il proprio punto di forza.

Anche la tappa scarlinese della campagna, oltre a un’occasione per liberare dai rifiuti la pista ciclabile, sarà un momento unico e bellissimo di socialità positiva e propositiva, decisa a fare la propria parte per costruire un clima di pace e scommettere pienamente sulla transizione ecologica e sociale. L’invito è a tutte e tutti a partecipare con noi alla mattinata e a coinvolgere i più piccoli, veri protagonisti del prossimo futuro".