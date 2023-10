Protesta Cgil: Tante adesioni da Orbetello - Cgil Grosseto e Orbetello in piazza

Forte adesione anche ad Orbetello alla manifestazione di Roma organizzata dalla Cgil. "Da Orbetello – dice Bruna Limardi della segreteria Cgil per la zona sud della provincia, è venuta forte e chiara una proposta unitaria: aumento delle pensioni e dei salari, più occupazione, asicurezza, lavoro, sociale e sanità. Vogliamo sottolineare la necessità di ricreare coesione sociale per rompere le solitudini, vanno difesi i diritti, in primis il diritto alla salute all’istruzione al lavoro. Il tema dei diritti riguarda tutte le associazioni e categorie, c’è un attacco alla possibilità di associarsi e si va in piazza anche per difendere questo diritto". Gli organizzatori hanno contato più di duecentomila persone alla manifestazione di Roma, "un percorso – chiude Brun Limardi – a cui non poteva mancare la Cgil di Grosseto e Orbetello".