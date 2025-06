Prossimo appuntamento con Celeste Pernisco

I talk show alle Terme Marine riprenderanno sabato 12 luglio con Celeste Pernisco (nella foto), pedagogista ad indirizzo psicologico, che ha ricoperto molti incarichi nella sua carriera (anche di professoressa ma soprattutto di studiosa e ricercatrice), che ha voluto raccontare in un saggio autobiografico, semplice ma incisivo, da titolo ’La meticcia e il suo viaggio’ pubblicato da Innocenti Editore.

’Meticcia’, perché? Per le sue origini che hanno influenzato la sua cultura, babbo greco e mamma italiana. Celeste Pernisco – parole sue – vuole "dimostrare che dai condizionamenti sociali e mentali ci si può liberare, capendo e affrontando le difficoltà, guardando indietro e cercando di trovare sicurezza dalla propria storia e dalle proprie radici". Interessante, nella prefazione al libro di Serenella Pasarin (sociologa, psicologa e psicoterapeuta in varie università), la conclusione. "Pagine che faranno venire i brividi per la paura che proviamo tutti quando ci si accorge che il capolinea potrebbe essere vicino, che il carburante sembra finito, che nessuna strada appare in discesa, solo in salita, ma la vetta non si scorge". Ed allora, ’morire o vivere? Pernisco scrive anche per esperienza: "La vita non è una lotta e dai fallimenti ci si deve rialzare. E anche nella sofferenza dobbiamo assaporare i colori della vita e desiderare di continuare ad esserci per come siamo, senza maschere o infingimenti, ma con la dignità di cui ogni persona è portatrice, dobbiamo continuare a tessere , ad annodare i fili della nostra esistenza".