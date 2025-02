"Proponete idee e realizzatele"

"Dobbiamo impegnarci per abbattere le barriere tra i giovani, che si approcciano al mondo del lavoro, e le aziende che cercano manodopera o una nuova guida e da tempo Cna Grosseto è impegnata per questo obiettivo, attraverso molteplici iniziative. Come il concorso “IdeArti Giovani innovatori” lanciato lo scorso anno per selezionare le migliori idee di impresa e avviare un percorso di affiancamento e formazione per i proponenti in modo che, dalle menti e dalla carta, l’idea possa prendere forma e diventare realtà. Tra poco partirà il percorso di tutoring e coaching per gli studenti vincitori della prima edizione. I giovani vogliono fare impresa e molti degli imprenditori under 40, attivi in Italia, sono, a loro volta, figli di imprenditori: lo svela l’indagine nazionale del gruppo Giovani di Cna, che ha messo in luce desideri e aspirazioni degli artigiani sotto ai 40 anni, ma anche le difficoltà che persistono nel nostro Paese, non ultima quella di non avere adeguate politiche di sostegno né incentivi per il passaggio generazionale di impresa. In questo scenario emerge forte la voglia di fare impresa e scommettere sulle proprie idee e competenze e siamo certi che saranno tanti gli spunti che potremmo avere da questa nuova edizione del Campionato di giornalismo che porta tanti giovani a interrogarsi, approfondire e scrivere della propria realtà. Perché il ruolo dei media, nello sviluppo e nella crescita di un’idea di attività è fondamentale: serve renderla rispondente ai bisogni della società. Ai piccoli cronisti in classe, quindi, auguro un buon lavoro con l’invito di provare a concretizzare le proprie idee, anche i sogni che sembrano di più difficile realizzazione; potranno trovare collaboratori e partner in grado di affiancarli nel raggiungimento del loro obiettivo".