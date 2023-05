Pronta la parete da arrampicata

È in questo territorio che i giovani possono contare anche su una parete da arrampicata. Si trova in via Matteotti ed è stata costruita con un contributo in conto capitale che il Comune ha ottenuto dalla Regione nel 2020. La parete adesso è fruibile in modo autonomo da cittadini e turisti scaricando sul cellulare la app gratuita Sportclubby. "La parete da arrampicata si trova in un’area dedicata alla pratica sportiva dove sono presenti anche il palazzetto e la palestra comunale. – dice il sindaco Giacomo Termine –. Il Comune si è impegnato in questi anni per potenziare l’offerta sportiva sul territorio con investimenti tesi a garantire attrezzature e spazi qualificati e sicuri come il recente percorso enduro per mountain bike, che va ad arricchire l’offerta della trail area a servizio del cicloturismo, dove si trova anche la pumptrack".