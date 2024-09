Pronta la nuova sede dei vigili del fuoco. Ieri il taglio del nastro

Inaugurata ieri, alla presenza anche del prefetto a Paola Berardino, la nuova sede del Distaccamento dei vigili del fuoco sorta nelle strutture del centro servizi di San Quirico, resa pienamente operativa dopo il trasferimento sia degli automezzi di soccorso che di tutte le relative attrezzature. A fare gli onori di casa il sindaco Ugo Lotti e il comandante provinciale dei Vigili del fuoco, Pietro Vincenzo Raschillà. Presente anche il direttore dei Vigili del fuoco della Toscana, Marco Frezza, che ha voluto sottolineare l’importanza del presidio in un’area che risulta fisicamente lontana sia dal Distaccamento permanente di Orbetello che dal Comando provinciale di Grosseto. Tale ambizioso progetto, nato nell’ambito del processo di potenziamento del dispositivo di soccorso pubblico sul territorio provinciale intrapreso negli ultimi quattro anni, era stato presentato il 29 novembre 2023 in Prefettura. L’intera operazione, voluta fortemente dal Comune, ha lo scopo di creare di un vero e proprio "Polo delle emergenze" visto che nell’immobile è già insediato l’ufficio comunale di Protezione civile ed è in previsione l’insediamento di personale del servizio di soccorso sanitario 118.