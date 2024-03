Promozione del territorio. PortArgentario, 68 scali già fissati. E due vetrine internazionali

Due grandi eventi internazionali in Spagna per promuovere il progetto PortArgentario, che per quest’anno riceverà ben 68 scali. Una crescita costante: il primo scalo dell’anno sarà il 3 maggio e a Porto Santo Stefano arriverà la "Emerald Sakara" della compagnia Emerald Cruises, mentre il primo arrivo a Porto Ercole è pervisto il 19 maggio con la stessa nave. Al Giglio arriveranno ben 12 navi, la prima il 4 agosto. Chiuderàla stagione crocieristica ancora "Emerald Sakara", che il 18 ottobre arriverà a Porto Ercole.

"Per quest’anno tendiamo a superare i 10mila ospiti arrivati lo scorso anno – spiega il direttore di PortArgentario, Fabrizio Palombo –. Siamo riusciti ad avere un successo di afflusso, ma dobbiamo migliorare l’accoglienza per una maggiore ricaduta economica sul territorio. A Porto Ercole sarà la Proloco ad occuparsene, mentre stiamo ancora definendo a Porto Santo Stefano per la Proloco del paese. Stiamo preparando un centro di accoglienza con gazebo e degustazione di prodotti locali nel Centro Don Pietro Fanciulli. Inoltre, attraverso le associazioni e la società del Comune, stiamo cercando di creare eventi particolari, come ad esempio dei figuranti per illustrare la storia dell’Argentario e dello Stato dei Presìdi".

Per quanto riguarda i due eventi internazionali, PortArgentario sarà presente a giugno all’assemblea generale di Med Cruise che si terrà a Terragona, mentre a settembre al Seatrade Cruise Med 2024 di Malaga.

In una recente riunione ai Pescatori di Orbetello era emerso anche il problema dei trasporti, con la carenza di taxi, autobus e ncc nei periodi di maggior afflusso crocieristico.

"Il Comune si sta muovendo per dare delle aggiuntive licenze temporanee agli ncc – prosegue Palombo –. Abbiamo inoltre interessato le grandi Compagnie di autolinee come Tiemme e Autolinee Toscane, per contribuire ai servizi di trasporto, oltre agli operatori privati. Per i commercianti, suggeriamo di allungare i tempi di apertura dei negozi, specialmente all’ora di pranzo, per trarre un vantaggio maggiore dall’arrivo delle navi. Intanto abbiamo dato agli operatori di Porto Ercole il calendario degli arrivi, che verrà anche pubblicato sul sito del Comune".

Andrea Capitani