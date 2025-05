Promessi Sposi e conversioni silenti

E’ in programma oggi alle 17 nel Polo Universitario Grossetano la conferenza della professoressa Lucia Bastianini dal titolo ’I Promessi Sposi: le conversioni silenti’. L’intervento sarà introdotto da Paolo Bastianini, vicepresidente del comitato di Grosseto della Società Dante Alighieri presieduto dalla professoressa Letizia Stammati.

L’argomento si sviluppa dalla considerazione che nei ’Promessi Sposi’ è diffuso un costante richiamo alla responsabilità individuale nell’agire quotidiano, nella partecipazione alle vicende storiche, nella fede ed i personaggi del romanzo interpretano e vivono tale disposizione in maniera diversa. "A questo proposito – dicono gli oprganizzatori – risultano particolarmente intense quelle che potremmo definire le conversioni silenti, momenti di profonda trasformazione interiore, solitari e affrontati spesso in modo non esplicito; rappresentano un processo di crescita umana e di maturazione spirituale, capace di produrre un cambiamento di prospettiva, di valori e di atteggiamento nei confronti della vita".

Venerdì, poi, sempre alle 17 e sempre nell’Aula delle Colonne, ci sarà l’incontro con il fotografo Giovanni Rossetti, del quale verrà presentato il libro ’Maremma fra Cielo e Terra’. Relatori saranno il regista Francesco Tarsi e L’architetto Vera Giommoni.