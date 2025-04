Progetto ’Trasforma’, il territorio scarlinese fra i protagonisti

Presentato il progetto ’Trasforma – Ilha Josina Centro di Promozione agricola e nutrizionale’, realizzato nella provincia di Maputo, Mozambico. L’evento ha coinvolto oltre 60 partecipanti, tra cui 33 famiglie beneficiarie, componenti del comitato di gestione dell’ospedale locale, rappresentanti dei partner e figure istituzionali di rilievo.

Anche il territorio di Scarlino ha dato il suo contributo al progetto grazie al pranzo solidale organizzato nell’agriturismo ’Il Cerrosughero’ a favore di Ases, l’Ong di riferimento di Cia-Agricoltori Italiani. L’iniziativa, patrocinata dal Comune, ha visto la partecipazione della sindaca Stefania Ulivieri, dell’assessore all’Agricoltura e di numerosi soci di Cia Grosseto.

Il motore propulsore del progetto è l’agricoltura sociale, concepita per migliorare la vita di oltre 150 persone, con un’attenzione particolare alle donne in situazioni di vulnerabilità, molte delle quali convivono con l’Hiv o si occupano di famiglie con minori in difficoltà. Il progetto promuove il trasferimento di tecnologie agricole innovative, offrendo formazione in tecniche sostenibili, distribuzione di sementi di qualità e supporto tecnico, mentre campagne di sensibilizzazione tramite radio comunitarie e fiere agricole diffonderanno buone pratiche che rafforzano il tessuto sociale.

Il successo dell’iniziativa è il risultato di una forte collaborazione internazionale e locale. Durante l’evento di presentazione sono state inoltre consegnate 25 varietà di sementi orticole, per un totale di 16,9 chili, destinate alla creazione di orti dimostrativi e domestici per le beneficiarie, che garantiranno l’autonomia alimentare e offriranno una fonte di reddito per l’intera comunità di Ilha Josina.

Questa sinergia non solo fornisce strumenti e conoscenze tecniche, ma favorisce un percorso di crescita personale e collettiva, in cui l’inclusione delle donne riveste un ruolo centrale nella gestione familiare.