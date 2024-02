Progetto "Teatro nella scuola": "Gotan Love" fa vincere il Liceo musicale

Si è conclusa con l’evento finale nella sala Eden la 25esima edizione della "Rassegna del teatro della scuola", a cura del Liceo Rosmini. Molte le scuole partecipanti e tanta soddisfazione per gli studenti del Polo Bianciardi che hanno messo in campo i loro talenti. Melany Subrizi, Noemi Visconti, Elisa Barca, Dario Gosti, Phanny Tango e Carolina Nannini, alunni della classe 2 B del Liceo Artistico, sotto la guida della professoressa Antonella De Felice hanno realizzato i premi, pregevoli sculture in ceramica ispirate alla tematica del teatro. La professoressa Patrizia Vincenzoni ha coordinato un progetto della classe 3 A per effettuare la locandina dello spettacolo "Gotan Love", organizzato dalle terze del musicale incentrato sulla violenza sulle donne. Alla fine si sono aggiudicati il merito Angelica Giuffrida e da Andrej Rosalia, studenti della terza A Tecnico Grafico, che hanno interpretato molto bene le caratteristiche dello spettacolo. Si sono aggiudicati il "Premio città di Grosseto" la terza A e la terza B del Liceo musicale che hanno portato alla rassegna lo spettacolo "Gotan Love", sperimentando l’azione teatrale, il movimento coreutico, la recitazione e anche la musica dal vivo, affidata ad una piccola orchestra. La performance teatrale è organizzata da Irene Paoletti di AnimaScenica, gli arrangiamenti musicali sono di Riccardo Cavalieri, mentre il progetto è stato organizzato dai docenti Laura Ciampini, Maria Vittoria Filippini, Lorenzo Pezzella, Cinzia Fiacchi. La recensione dello spettacolo è stata scritta dal professore Fabio Cicaloni e mette in luce gli aspetti salienti dello spettacolo.