Progetto sulle Mura. Area fitness all’aperto finanziata dalla Seam

La città avrà a breve una nuova palestra a cielo aperto: è in corso la fornitura e posa in opera di attrezzature fitness sul bastione Garibaldi, sulle Mura medicee. Un’area pensata per offrire a tutti, gratuitamente, la possibilità di praticare attività fisica in un contesto storico e paesaggistico unico.

Il progetto prevede l’installazione di otto attrezzi in acciaio inox, progettati per un allenamento completo a corpo libero. Tra questi, strumenti dedicati al potenziamento di bicipiti, tricipiti, quadricipiti, glutei, addominali, polpacci e dorsali, garantendo un percorso di esercizi vario e adatto a tutti i livelli di preparazione fisica. Gli attrezzi saranno corredati da istruzioni per il corretto utilizzo e posizionati in modo da favorire l’interazione tra le persone, trasformando l’area in un vero e proprio spazio di aggregazione sociale.

Le strutture saranno installate su plinti in calcestruzzo e dotate di una superficie antitrauma, conforme alle normative di sicurezza, per garantire la massima protezione agli utenti.

"L’intervento – dichiara il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna – è reso possibile grazie a Seam, per un importo complessivo di 28mila euro. Un gesto di grande attenzione verso la città da parte del socio Roman Trotsenko, che ha scelto di sostenere questo progetto. Voglio esprimere un sincero ringraziamento a Roman Trotsenko per questo importante contributo alla nostra città. La sua generosità dimostra un profondo attaccamento a Grosseto e una sensibilità verso il benessere dei cittadini. Promuovere lo sport all’aria aperta significa investire nella salute e nella qualità della vita di tutti".

Prima della consegna definitiva verranno effettuate verifiche sul campo per garantire la massima qualità dell’intervento.

"Stiamo monitorando con particolare attenzione le operazioni – spiega l’assessore ai Lavori pubblici, Riccardo Ginanneschi – per assicurarci che la posa in opera avvenga nel pieno rispetto delle normative e con i più alti standard di sicurezza. Questo intervento rientra in una visione più ampia di cura e valorizzazione delle aree pubbliche, affinché siano sempre più accessibili e funzionali per i cittadini".

"Le Mura medicee rappresentano il cuore storico e identitario della nostra città – commenta l’assessore alla Cultura, Luca Agresti –. Ogni intervento che le arricchisce, rendendole più fruibili e vissute, è un valore aggiunto per Grosseto. Un’area fitness all’interno di questo contesto storico è un’idea vincente, perché unisce tutela del patrimonio e promozione di stili di vita sani, con un’attenzione particolare alla socialità e all’inclusione. Abbiamo scelto di dare al nostro antico esagono una triplice connotazione: culturale, sociale e sportiva. Oggi le Mura sono di nuovo un assoluto vanto per la nostra comunità, un luogo da vivere a pieno anche nel quotidiano, con passeggiate e attività sportive".

Soddisfatto anche il presidente dell’Istituzione Le Mura Alessandro Capitani.

"L’Istituzione – dice il presidente – continua a sostenere con forza ogni opera di rilancio e valorizzazione del principale monumento del capoluogo. Dalle grandi opere di rifacimento e ristrutturazione sino ai piccoli interventi, le Mura possono vantare un’attenzione continua, grazie alla nostra dedizione e impegno quotidiano".