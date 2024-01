Progetto della Fondazione Chelli. La mafia spiegata anche ai liceali

Gli studenti dei Licei classico e scientifico Chelli hanno incontrato Edoardo Marzocchi, che ha presentato il suo libro La mafia spiegata a mia figlia. Ufficiale superiore della Guardia di finanza e in servizio alla Direzione Investigativa Antimafia di Firenze, il colonnello Marzocchi, di origini grossetane, ha intrattenuto oltre settanta studenti sui temi della legalità trattati nel volume. Dopo l’apertura dell’incontro, da tempo pensato e infine promosso dalla dirigente scolastica Paola Biondo, Marzocchi ha illustrato agli studenti liceali aspetti particolari del libro e, più in generale, tematiche apparentemente distanti dalla loro età e dalla loro esperienza di vita, in Maremma. Non a caso "La mafia spiegata a mia figlia" è un romanzo-saggio in cui l’autore usa un linguaggio diretto e colloquiale, rivolgendosi alla giovane figlia, curiosa di capire cos’è la criminalità organizzata e il senso del lavoro del padre all’Antimafia.

L’autore, a partire dai comportamenti mafiosi, per arrivare ai Bravi dei Promessi Sposi, al bullismo e, in ultima analisi, agli eroi della lotta alla mafia, ha dialogato con i ragazzi, che hanno fatto molte domande, dimostrando una notevole profondità.

L’attività si inserisce nel percorso di Educazione civica annuale strutturato dalla scuola e sviluppato da tutti i docenti in attività disciplinari e trasversali. La professoressa Franca Abazia ha personalmente contattato l’autore per organizzare l’incontro. Questo percorso, inoltre, culminerà con il viaggio di istruzione dei licei Chelli in Sicilia, durante il quale i ragazzi soggiorneranno nelle strutture confiscate alla mafia e incontreranno loro coetanei e autorità locali.