Progetti Erasmus+ a Grosseto: 100mila euro di finanziamento

Confermato alla Provincia di Grosseto il finanziamento di 100mila euro nell’ambito del progetto Erasmus+ per le attività realizzate nel corso del 2023. La Provincia di Grosseto è accreditata da parte dell’Agenzia Inapp, istituto nazionale per l’analisi delle politiche pubbliche, che è l’agenzia nazionale del programma comunitario per l’ambito istruzione e formazione professionale. Sono 48 gli studenti delle scuole superiori del territorio provinciale destinatari delle attività del progetto Erasmus+ organizzate quest’anno dalla Provincia di Grosseto. Le scuole coinvolte sono state il Polo Bianciardi Grosseto; Isis Leopoldo di Lorena di Grosseto; Isis Manetti Grosseto; Isis Zuccarelli Sorano; Isis Follonica; IIS Aldi Grosseto; Isis Rosmini Grosseto; Isis Fossombroni Grosseto. "La partecipazione al progetto Erasmus+, grazie all’importante lavoro svolto dagli uffici provinciali di concerto con le scuole, consente ai giovani studenti del territorio, accompagnati dai docenti, di fare un’esperienza all’estero importante ai fini della loro formazione – afferma il presidente della Provincia di Grosseto, Francesco Limatola –. I ragazzi hanno l’opportunità di misurarsi con la dimensione europea, confrontandosi con i coetanei di altri Stati per imparare fin dalla scuola a sentirsi cittadini d’Europa. Nel 2022 il progetto della Provincia di Grosseto ha ottenuto un finanziamento di 78mila 244 euro, ha coinvolto 28 studenti e relativi accompagnatori. Sono felice che quest’anno si possa offrire questa opportunità a ben 48 studenti".