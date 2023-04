"Progetti del Cuore", all’Arcobaleno arriva un Doblò attrezzato

Si è tenuta in via dell’Agricoltura a Follonica, la cerimonia ufficiale di inaugurazione del nuovo mezzo di trasporto per diversamente abili in dotazione alla Cooperativa Sociale Arcobaleno, che da sempre si preoccupa di mostrare la sua vicinanza ad anziani fragili, a persone con disabilità motorie e a diversamente abili. "Progetti del Cuore" taglia così il nastro di un altro importante traguardo raggiunto e renderà disponibile un nuovo Fiat Doblò attrezzato, facendosi carico delle spese di gestione e mantenimento. "Per noi un mezzo del genere rappresenta un grande aiuto per diverse persone della nostra comunità - dicono dall’associazione - oltre che per la Cooperativa. Un mezzo come quello di Progetti del Cuore è una risorsa importante. Sarà utilizzato dagli utenti dei servizi che la Cooperativa gestisce, persone che vivono su un territorio ampio e necessitano spesso del trasporto per partecipare alle attività. Non solo: renderà più fruibili i servizi che gestiamo".