Professionisti del benessere. Arrivano le ’sentinelle’: "Contro le relazioni tossiche"

GROSSETO

Sarà presentato domani, nella sala Marraccini di Banca Tema, "Sentinelle nelle professioni" il progetto che unisce ascolto, formazione e prevenzione contro la violenza di genere e promosso da Soroptimist Club Grosseto e Confartigianato Imprese Grosseto. Il progetto punta a coinvolgere i professionisti del benessere, della bellezza e dello sport, ovvero coloro che quotidianamente entrano in contatto con molte donne, dotandoli di strumenti per riconoscere i segnali di violenza di genere, offrire ascolto e supporto di base e accompagnare le persone verso la rete di aiuto. Durante l’incontro, saranno presenti i principali soggetti che compongono la rete locale di contrasto alla violenza, per favorire connessioni concrete e rafforzare l’azione condivisa sul territorio.

"Il progetto Sentinelle – ha detto Sonia Capperucci, presidente Soroptimist Club Grosseto - mira a intercettare per tempo i segnali di relazioni tossiche e a diffondere la consapevolezza dell’esistenza di una rete di supporto, affinché le donne possano salvarsi prima che sia troppo tardi." Per Monica Bicicchi, presidente settore Estetica – Confartigianato imprese Grosseto:"Questo progetto rappresenta un’opportunità concreta per valorizzare il ruolo delle imprenditrici e delle professioniste del benessere come figure di prossimità, capaci di cogliere segnali e offrire il primo ascolto". Sabrina Gaglianone (foto), presidente associazione Olympia de Gouges ha concluso: "Ogni occasione per far conoscere e riconoscere la violenza domestica è estremamente preziosa perché ciascuno di noi, se ben informato, può dare un aiuto a chi vive questo problema ed è convinto che sia senza soluzione". Un impegno importante che deve coinvolgere più ambiti possibili del nostro vivere.

Dopo il convegno di presentazione il prossimo appuntamento operativo/formativo si svolgerà lunedì 7 aprile, dalle 9 alle 13 nella sala conferenze di Confartigianato Imprese Grosseto.