Processione a Caldana: tracciato ridotto per il veto della Provincia

Anche la processione del Venerdì Santo provoca polemiche fra la popolazione per il diniego da parte della Provincia di far passare il corteo da via Moro, piazza 24 Maggio e via Alessandrini, strada – appunto – provinciale. E così i fedeli hanno potuto effettuare la cerimonia sacra su un tracciato ridotto. Nel tardo pomeriggio si era diffusa e circolava con insistenza la voce che la processione del Venerdì Santo non si sarebbe effettuata per ragioni di sicurezza. Smentito questo passaggio, ci si era concentrati sulle condizioni meteo, ovvero sul forte vento che avrebbe potuto creare qualche problema, ma in realtà l’ostacolo maggiore è stato comunicato dal Comando di Polizia municipale che ha comunicato l’impossibiltià di far passare il coreto sulla strapa provinciale.

La processione si è svolta ugualmente, seppur su un tracciato ridotto, nel centro storico del paese. Certamente i mugugni non si sono fatti attendere con il web che ha fatto da amplificatore.