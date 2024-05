Principio d’incendio, evacuate scuole elementari

Mattinata movimentata quella di ieri alle scuole elementari di viale Martiri della Niccioleta, con i bambini che sono stati fatti evacuare e tenuti nel cortile della scuola per un’oretta. Il tutto perché all’interno di una cabina prefabbricata del distributore dell’energia, si è sviluppato un principio di incendio. Secondo alcuni testimoni si udivano scoppi ed usciva del fumo nero dal distributore di energia, ed è scattato immediatamente l’allarme all’interno della scuola con le insegnanti che hanno fatto uscire tutti gli scolari che si sono sistemati, con ordine, nel prato intorno alla scuola. Il tutto mentre gli operai del Comune provvedevano a spegnere con gli estintori il principio di incendio, subito dopo sono arrivati i Vigili del Fuoco, che hanno completato le operazioni di spegnimento. I tecnici di E-Distribuzione hanno provveduto al ripristino del normale funzionamento dell’impianto. Scolari rientrati in classe dopo questa "avventura" non preventivata.

Nel pomeriggio ancora Vigili del in azione perché chiamati per l’allarme scattato per una fuga di gas. Arrivati con due mezzi , parcheggiati in piazza Matteotti davanti alla Torre, i Vigili del fuoco sono scesi in via Moncini dove hanno effettuato le opportune verifiche del caso.

Roberto Pieralli