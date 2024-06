Primo giorno alle urne. Affluenza bassa. In Maremma ha votato il 16,7% degli elettori

Nei ventotto comuni della provincia di Grosseto ieri alle 23aveva votato il 16,7% degli aventi diritto, 2 punti percentuali in più rispetto alla media nazionale che invece si è fermata intorno al 14%. Un’affluenza insomma bassa ma leggermente sopra la media italiana, probabilmente complice il fatto che nella metà dei comuni grossetani si vota anche per eleggere i nuovi sindaci. Sono 257 le sezioni provinciali e alla chiusura dei seggi la percentuale dei votanti è stata superiore nei 14 comuni dove si vota anche per eleggere il sindaco e i consiglieri. Tra i 28 comuni grossetani spicca Montieri, nelle 4 sezioni del comune delle colline metallifere ieri ha votato il 30,43% della popolazione. Nei 5 seggi del comune di Castel del Piano invece hanno votato il 29,5% degli elettori, buona l’affluenza rispetto alla media provinciale anche a Monterotondo, pari al 28,8%. Nei 76 seggi del capoluogo di provincia ieri hanno votato appena il 14,9% degli elettori mentre nei tre seggi del piccolo comune di Semproniano (fanalino di coda), sono andati solo il 9,18% dei cittadini. Ecco l’affluenza negli altri comuni grossetani: Arcidosso 23,98%, Campagnatico 13,08%, Capalbio 12,01%, Castell’Azzara 9,55%, Castiglione della Pescaia 12,66%, Ciinigiano 23,24%, Civitella Paganico 21,24 %, Follonica 25,31%, Gavorrano 12,25%, Isola del Giglio 19,07%, Magliano in Toscana 10,50%, Manciano 10,19%, Massa Marittima 22,68 %, Monte Argentario 10,56%, Orbetello 13,02%, Pitigliano 10,86%, Roccalbegna 12,35%, Roccastrada 22,65%, Santa Fiora 22,22%, Scansano 12,37%, Scarlino 24,95%, Seggiano 25,11% e Sorano 22,21%. Nella giornata di ieri molti dei trentaquattro candidati sindaci sono andati a votare e alcuni si sono fatti immortalare con la scheda in mano, vicino alle urne. Oggi di nuovo urne aperte, dall 7 fino alle 23.

Nicola Ciuffoletti