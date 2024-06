Primavera Civica contro Nardella: "Nessuna spaccatura a Follonica"

"Apprendiamo con vivo stupore e sdegno le parole del neo eletto eurodeputato Dario Nardella secondo il quale ‘A Follonica le primarie le abbiamo fatte e abbiamo perso le elezioni. Il candidato che ha perso le primarie ha fatto una lista contro il candidato che le aveva vinte e il centrosinistra si è spezzato. E le elezioni le abbiamo perse’". Inizia così Primavera Civica di Follonica. "L’ex sindaco sarà stato male informato su come sono realmente accaduti i fatti – aggiungono – Ci corre l’obbligo di ricordare che Primavera Civica si è presentata all’interno della coalizione di centrosinistra della quale fa parte integrante dalla sua nascita, avendo amministrato insieme al Pd e a Follonica a Sinistra nell’ultima legislatura, a pieno supporto del candidato del centrosinistra Andrea Pecorini. Lasciano basiti queste dichiarazioni da parte di un rappresentate di spicco del Pd. Il percorso di Primavera Civica è stato lineare e cristallino e lo rivendicheremo sempre. Le primarie avevano definito, seppur con un distacco minimo, che Pecorini sarebbe stato il candidato sindaco per il centrosinistra e per la coalizione tutta". Poi chiudono: "Naturalmente, i voti ottenuti in quella fase dal candidato Alessandro Ricciuti evidenziavano una richiesta di discontinuità trasversale a settori della città. Il desiderio di discontinuità dell’elettorato civico è stato preda della narrazione del centrodestra: questa purtroppo è la motivazione del risultato elettorale molto al disotto delle aspettative di Primavera Civica. Ci auguriamo pertanto che anche il Pd locale prenda fermamente le distanze da quanto impropriamente dichiarato dall’ex sindaco Nardella".