Primarie a Follonica. I tre candidati si presentano su Tv9 L'appuntamento in diretta su Tv9 alle 21.15, condotto da Giancarlo Capecchi, si focalizza sulle primarie di domenica a Follonica per la scelta del candidato della maggioranza uscente. In studio i tre candidati: Andrea Pecorini, Alessandro Ricciuti ed Enrico Calossi, rappresentanti di diverse fazioni politiche locali.