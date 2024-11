Prima i "Ritratti", poi le riflessioni al "Salvini" e il flash mob

In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, oggi alle 17 nella biblioteca "Zuccarelli" si terrà la prima iniziativa dal titolo "Ritratti". Insieme a Maria Pia Beretta sarà tracciato il ritratto di 3 donne che hanno cambiato l’arte ed il modo di scrivere e sono divenute modello per le successive generazioni: Frida Kahlo la passione; Camille Claudel l’irrequietezza; Charlotte Perkins Gilman la ribellione. Seguirà l’intervento di Giovanna Abate, referente medico del Codice Rosa per l’ospedale Petruccioli di Pitigliano e l’ospedale San Giovanni di Dio Orbetello.

Domenica alle 17 nel teatro Salvini ci sarà "L’amore che voglio", spunti di riflessione, interventi, letture e danza.

Lunedì alle 17 in piazza Garibaldi flash mob. "Queste iniziative – dice l’assessora Irene Lauretti – rappresentano non solo un momento di commemorazione, ma un invito alla consapevolezza e alla mobilitazione collettiva contro ogni forma di violenza sulle donne".